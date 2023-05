Roland-Garros: tout sur le tournoi français du Grand Chelem

Rafael Nadal lors de la finale de Roland Garros 2022, qu’il remportera contre Casper Ruud, à Paris. Getty Images

Roland-Garros, connu aussi sous le nom des Internationaux de France, est le second tournoi de l’année du Grand Chelem. Les matches du tableau principal débutent le dimanche 28 mai et durent jusqu’au dimanche 11 juin, date à laquelle aura lieu la finale.

Sur quelles chaînes et quand regarder Roland-Garros?

Retransmis en direct à partir du 28 mai 2023, les matches du tableau principal en journée sont visibles sur RTS 2 et sur sa plateforme numérique mais pas les «Night Sessions».

Sur les chaînes françaises, il faut se brancher sur France 3 ou France 4 pour les matches avant 14 heures et passer sur France 2 pour les matches plus tard dans l’après-midi. Les sessions de soirée sont, quant à elles, diffusées uniquement sur la chaîne payante d’Amazone, Prime Video et débutent à 20h30. Dès les demi-finales, les tableaux simples sont diffusés sur les deux supports. À noter aussi que tous les matches sont retransmis sur les plateformes numériques de France TV Sport.



Suivre le calendrier des matches simples

Les classements WTA et ATP établissent la liste des participants à Roland-Garros. Les femmes et hommes placés dans les 104 premiers sont automatiquement qualifiés. Avec eux, 24 autres joueurs et joueuses, issus des qualifications ou invités, participeront aux tableaux principaux qui débutent le 28 mai.

22 au 26 mai: qualifications

27 mai: journée Yannick Noah

28 au 30 mai: 1er tour

31 mai et 1er juin: 2e tour

2 et 3 juin: 3e tour

4 et 5 juin: 4e tour

6 et 7 juin: quarts de finale

8 et juin: demi-finales

10 et 11 juin: finales

Les Suisses à Roland-Garros

Le drapeau Suisse sera défendu par Marc-Andrea Hüsler (ATP 76) ainsi que par le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 84). En ce qui concerne les femmes, Belinda Bencic (WTA 11) et Jil Teichmann (WTA 30) seront de la partie.

Les grands favoris

De retour à la place de No 1 mondial après avoir remporté l’Open d’Australie en janvier, Novak Djokovic est un candidat déclaré. Le Serbe reste sur une élimination en quarts de finale à Roland-Garros, l’an dernier, battu par le roi de la terre battue, Rafael Nadal (ATP 14), en route vers son 14e sacre Porte d’Auteuil, un record. Cependant, l’Espagnol n’est pas dans sa plus grande forme pour défendre son titre, même si son entraîneur reste optimiste et espère le voir performant à Roland-Garros. Rafael Nadal souffre du syndrome de Müller-Weiss au pied gauche et s’est blessé à la hanche pendant l’Open d’Australie, en janvier. Les autres joueurs bien placés dans le classement ne lui feront sans doute pas de cadeaux. Comme son brillant compatriote Carlos Alcaraz (ATP 2), le finaliste en titre Casper Ruud (ATP 4) ou l’habile Daniil Medvedev (ATP 3).

Du côté des femmes, la Polonaise, Iga Swiatek, actuellement à la première place du classement WTA, reste la favorite après avoir soulevé le trophée l’an dernier.

La surface des terrains en terre battue

Roland-Garros est le plus grand tournoi de la saison de tennis à se jouer sur terre battue et le dernier du Grand Chelem possédant cette surface, depuis que l’US Open l’a abandonnée en 1978. On retrouve ce revêtement aux Masters 1000 de l’ATP à Monte-Carlo, Rome et Madrid.

La terre battue est connue pour être très glissante, ralentir la balle et produire un rebond très haut. Cette particularité implique un style de jeu très différent de celui employé sur les trois autres tournois du Grand Chelem (du Greenset synthétique pour l’Open d’Australie, du gazon pour Wimbledon et du Laykold en béton pour l’US Open). Les plus grands tennismen sont moins à l’aise avec cette surface et Roland-Garros est parfois considéré comme étant le tournoi le plus éprouvant physiquement.

Le stade Roland-Garros et ses courts de tennis



Le court Philippe-Chatrier , court central du stade et plus grand terrain de tennis en terre battue du monde, offre 15’225 places aux spectateurs. Il possède un toit rétractable et accueille également les phases finales du tournoi.

Le court Suzanne-Lenglen s’appelait d’abord «Court A», avant d’être rebaptisé en 1997 en l’honneur d’une des premières joueuses françaises de tennis de renommée internationale. Ses tribunes offrent une capacité de 10’056 personnes.

Le court Simonne-Mathieu peut accueillir jusqu’à 5000 spectateurs. Il est situé dans le jardin des serres d’Auteuil et ses quatre tribunes sont entourées de serres remplies de plantes tropicales.

Une quinzaine de courts annexes constituent aussi le stade Roland-Garros.

1 / 3 Le court central Philippe Chatrier lors de la finale simple messieurs, à Roland Garros 2022, à Paris. IMAGO/PanoramiC Le court Suzanne-Lenglen lors du match opposant Novak Djokovic à Diego Schwartzman, pendant le 4ème tour de Roland-Garros 2022, à Paris. IMAGO/NurPhoto Le court Simonne-Mathieu pendant le match double messieurs MacKenzie-McDonald des États-unis et Jannik-Sinner d’Italie, lors de la septième journée des Internationaux de France au Stade Roland-Garros, à Paris. IMAGO/USA TODAY Network

Combien coûte un billet pour Roland-Garros?

Pour assister à cette compétition, différentes périodes d’achat de billets ont été mises en place par la Fédération Française de Tennis (FFT). La priorité est offerte aux présidents de clubs de tennis, aux licenciés et c’est seulement après que la billetterie ouvre au public.

Sur le court principal Philippe-Chatrier, les prix varient de 40 à 320 euros. Il faut débourser entre 50 et 155 euros (hors loges) pour voir les matches qui se déroulent sur le court Suzanne-Lenglen. Et enfin sur le court Simonne-Mathieu, les tarifs oscillent entre 60 et 110 euros.

Le 27 mai, la journée Yannick Noah