Roland-Garros 2023: Une Brésilienne en quarts d'un Majeur pour la première fois depuis 1968

La Brésilienne Beatriz Haddad, 14e mondiale, a arraché lundi en 3h51, soit le troisième match le plus long de l’ère Open à Roland-Garros, sa qualification pour son premier quart de finale en Grand Chelem, où elle retrouvera la Tunisienne Ons Jabeur (7e).

Haddad, 27 ans, a dû attendre sa quatrième balle de match pour venir à bout de l’Espagnole Sara Sorribes (132e) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5. Le match féminin le plus long à Roland-Garros a duré 4h07 et avait été remporté par la Française Virginie Buisson contre sa compatriote Noëlle van Lottum au premier tour en 1995.

Elle n’avait encore jamais dépassé le 2e tour à Roland-Garros ni dans aucun autre tournoi du Grand Chelem et était arrivée sur le court en ayant joué trois heures et demie de plus que son adversaire qui avait profité du forfait au troisième tour de l’une des favorites pour le titre, la Kazakhe Elena Rybakina (4e).