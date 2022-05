Tennis : Roland-Garros: Medvedev poursuit facilement sa route

Le No 2 mondial a pris la mesure du Serbe Miomir Kecmanovic en trois sets. Andrey Rublev, 7e mondial, et Jannik Sinner, 12e à l’ATP, se sont également qualifiés et s’affronteront en huitième de finale.

Daniil Medvedev s’est qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant Kecmanovic en trois sets. AFP

Trois tours et toujours aucun set concédé, le N.2 mondial Daniil Medvedev a foncé samedi en huitièmes de finale de Roland-Garros en dominant le Serbe Miomir Kecmanovic, 6-2, 6-4, 6-2.

Le Russe, arrivé à Paris avec un seul match disputé après deux mois sans tournoi, continue de faire mentir sa réputation de joueur moyen sur terre battue. Samedi, en moins de deux heures sur le court Suzanne-Lenglen, Medvedev n’a jamais perdu son service face à l’étoile montante du tennis serbe, 22 ans, 31e joueur mondial et à son aise sur l’ocre. «Sur terre c’est inhabituel (de ne jamais perdre son service), même Rafa (Nadal), ça ne lui arrive pas», a plaisanté l’éphémère N.1 mondial (trois semaines), qui a dû être opéré d’une «légère hernie» début avril.

Longtemps malheureux dans le Grand Chelem parisien, Medvedev n’a franchi le premier tour de Roland-Garros qu’à sa cinquième participation, l’an passé, conclue en quarts de finale. «C’était vraiment dur, tout le monde se demandait comment je pouvais être N.2 mondial sans passer le premier tour», a livré le facétieux vainqueur de l’US Open 2021.

Son complexe Porte d’Auteuil semble évanoui, d’autant qu’il a hérité d’un tirage favorable: il croisera la route de Gilles Simon ou de Marin Cilic en huitièmes de finale avant un quart éventuel face à son compatriote Andrey Rublev ou l’Italien Jannik Sinner.

Rublev et Sinner se retrouveront en huitième

En trois heures chacun et une volée de balles de set sauvées, le N.7 mondial russe Andrey Rublev et l’Italien Jannik Sinner (N.12) ont rallié les huitièmes de finale de Roland-Garros où ils se retrouveront lundi. À la différence de Sinner, Rublev a lâché un set au Chilien Christian Garin, classé 37e et battu 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (13/11) mais le Russe a trouvé les ressources pour conclure en sauvant cinq balles d’égalisation à deux manches partout.

À ce jeu, son futur adversaire a fait encore mieux en sauvant 11 balles de set dans la deuxième manche face à l’Américain Mackenzie McDonald (N.60), croqué 6-3, 7-6 (8/6), 6-3.

«Je ne me sens pas à 100%, c’est certain», a livré l’Italien, qui souffre du genou gauche sans vouloir s’étendre sur son mal. À 20 ans seulement, Sinner atteint pour la troisième fois de suite les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien. Les deux précédentes, il avait fallu Rafael Nadal pour le stopper sur la terre battue parisienne.

En trois confrontations, dont deux sur l’ocre, il ne s’est incliné qu’une fois face à Rublev. C’était en 2020 à Vienne, l’Italien avait abandonné en tout début de match. Lors de leur dernier face-à-face, le mois dernier à Monte-Carlo, Sinner a renversé le Russe, quart de finaliste Porte d’Auteuil en 2020, en trois sets (5-7, 6-1, 6-3).