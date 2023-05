Roland-Garros 2023: Pourquoi joue-t-on sur terre battue à Paris?

Icône du tournoi, la terre battue de Roland-Garros possède des origines anglaises Image AFP

Sans Rafael Nadal, la 122e édition de Roland-Garros s’annonce plus ouverte que jamais. Dès dimanche, 128 joueurs s’affronteront pour empocher la dotation de 49 millions d’euros et la gloire du succès qui en résulte. La terre battue à la couleur rouge ocre qui accompagne les joueurs et les spectateurs est devenue, au fil des décennies et des tournois, une véritable star à part entière du tournoi.

Des origines anglaises

Cette particularité, les internationaux de France la doive… à deux Anglais. Les jumeaux Ernest et William Renshaw sont en effet à la base de cette mutation des gazons du vert vers le rouge. À leur époque, au 19e siècle, le tennis se pratique essentiellement sur gazon, une surface idéale notamment en Grande-Bretagne. En 1880, les deux frères, futurs vainqueurs de Wimbledon, quittent leur terre natale pour le sud de la France et Cannes, plus précisément. La météo y est bien différente et les courts de tennis s’assèchent, devenant jaunes et impraticables. Ils décident alors d’utiliser de la poudre rouge issue de pots en terre cuite provenant de la commune voisine de Vallauris pour recouvrir les terrains. Par la suite, cette terre cuite sera remplacée par de la poudre de brique qui donnera lieu à cette désormais si célèbre couleur ocre.

Ce nouveau revêtement connaît vite un grand succès notamment grâce à sa facilité d’entretien. En 1891, les championnats de France se déroulent sur cette nouvelle surface. Le tennis parisien vire au rouge et le tournoi devient mondial en 1925. Le stade Roland-Garros est créé en 1927 suite à la victoire des «Mousquetaires» en Coupe Davis.

Une surface spectaculaire

Depuis, la terre battue s’est imposée comme l’une des surfaces les plus spectaculaires du circuit du tennis professionnel. Elle est considérée comme la plus exigeante physiquement et techniquement. La composition officielle de la surface est, selon le site du tournoi, la suivante: de gros cailloux, du gravier, une couche de mâchefer (résidus de roche volcanique), du calcaire et enfin une fine couche de brique pilée de deux millimètres d’épaisseur lui valant sa couleur ocre.