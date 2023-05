Tennis: Roland-Garros: sans Nadal, qui est le favori ?

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ne seront pas seuls dans la course pour le titre de Roland-Garros.

Le tournoi du Grand Chelem Roland-Garros s’apprête à ouvrir ses portes et il se fera sans son roi. Rafael Nadal, vainqueur du tournoi à 14 reprises sur 18 participations, a communiqué jeudi son forfait pour la compétition parisienne. Conséquence de son absence, l’incertitude règne sur le futur vainqueur du tournoi. L’occasion de faire un tour d’horizon sur les prétendants les plus sérieux.

Le premier joueur à sortir du lot est nul autre que Novak Djokovic. La légende serbe a déjà remporté le tournoi à deux reprises (2016 et 2021). Il est, avec Stan Wawrinka, l’unique participant à avoir déjà remporté le tournoi. Codétenteur du record de titres en Grand Chelem (22) après sa victoire à l’Open d’Australie en janvier dernier, le joueur de 35 ans espère bien s’approprier le record absolu en soulevant la Coupe des Mousquetaires le 11 juin prochain. Cette année, Djokovic devra compter sur son expérience, car il se retrouvera seul contre la jeunesse, impatiente de reprendre le flambeau.

La jeunesse au pouvoir ?

Le symbole de cette jeunesse est Carlos Alcaraz. Depuis une année, l’Espagnol sonne la révolte et bouscule les anciens. À 20 ans, Alcaraz compte déjà dix titres, dont l’US Open 2022. Tête de série numéro 1, il a bien commencé sa saison sur terre battue avec le succès du ATP 500 de Barcelone, puis du Masters 1000 de Madrid. Il est temps pour le mutant d’écrire un nouveau chapitre à son histoire.

Les Nordiques Casper Ruud et Holger Rune ont également les qualités nécessaires pour succéder à Nadal. Le premier, finaliste de l’édition 2022, réalise un début de saison décevant, avec notamment l’élimination au deuxième tour de l’Open d'Australie, tandis que Holger Rune (20 ans) a montré d’immenses qualités et s’apprête à jouer la finale du Masters 1000 de Rome.

Finalement, les outsiders Andrey Rublev et Jannik Sinner pourraient créer la surprise, tous deux auteurs d’une saison brillante et capable de défier les plus grands.