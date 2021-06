Tennis : Roland-Garros: une finale dames inattendue

En battant Maria Sakkari 7-5 4-6 9-7, Barbora Krejcikova rejoint Anastasia Pavlyuchenkova en finale. Ces deux joueuses n’avaient pas vraiment les faveurs de la cote en début de tournoi.

«J’ai toujours voulu jouer ce genre de match quand j’étais jeune, que je jouais en juniors. J’ai toujours voulu mener ce genre de combat. On a toutes les deux eu nos chances, on a toutes les deux tellement bien joué. Même si j’avais perdu, je serais très fière de moi, parce que je me suis battue, et c’est le plus important. Se battre tout le temps, sur le court mais aussi dans la vie, c’est le plus important», a commenté la Tchèque.