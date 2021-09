Vaud : Rolle veut un audit de son administration

Après la cyberattaque qui a visé les services informatiques de la commune et la crise qui en a découlé, la Municipalité souhaite mettre à plat les circonstances qui ont engendré certains dysfonctionnements.

C’était à prévoir: la cyberattaque subie par la commune de Rolle au printemps a fait l’objet de nombreuses discussions lors de la séance du Conseil communal de mardi, comme le rapportent «La Côte» et «24 heures». La Municipalité a d’emblée apporté des clarifications, et aussi présenté ses excuses pour la manière dont les choses se sont déroulées. Ainsi, elle a informé que si les experts de la Confédération avaient dans un premier temps recommandé de ne pas divulguer l’affaire, ils ont changé d’avis par la suite et conseillé à la commune d’informer la population. Sauf que ce mail n’est jamais parvenu jusqu’à la Municipalité.