Spectre: Rolls-Royce dévoile son premier modèle électrique

Le luxe habituel

Rolls-Royce ne fait pas que révolutionner la propulsion, mais fait aussi évoluer le design. Avec ses 5,45 mètres de long et son empattement de 3,21 mètres, le coupé est toujours aussi imposant. À l'avant, on retrouve la calandre classique avec une statuette légèrement modernisée, le tout flanqué de deux phares étroits et à l'arrière, les classiques feux verticaux. L’intérieur est très haut de gamme, avec beaucoup de en bois et de cuir. L'accès aux quatre places assises se fait par de grandes portières à charnières arrière.