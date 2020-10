Aéronautique : Rolls-Royce lance un vaste plan de recapitalisation

En grande difficulté en raison du Covid-19, le constructeur britannique se lance dans un plan de recapitalisation de près de 6 milliards de francs. Près de 10’000 suppressions de postes l’accompagnent.

Le motoriste britannique Rolls-Royce, en grande difficultés à cause de la crise du secteur aérien générée par la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi un plan de recapitalisation à hauteur de 5 milliards de livres (5,95 milliards de francs).

Dans un communiqué, il dit avoir obtenu un prêt d’un milliard de livres (1,19 milliard de francs) sur deux ans, et une extension d’une garantie de prêt existante allant jusqu’à un milliard de livres, auprès de l’organisme public UK Export Finance. A cela s’ajoute le projet de lever deux milliards de livres en octroyant des droits préférentiels de souscription à ses actionnaires, et une émission obligataire «d’au moins un milliard de livres».

«Ces mesures visent à améliorer la résilience financière de l’entreprise et à la doter d’une structure de bilan plus appropriée pour faire face aux risques macroéconomiques avant le retour d’une capacité à générer d’importantes liquidités attendue en 2022», commente le groupe industriel, parmi les plus importants du Royaume-Uni, tout en estimant que ses «perspectives de long terme restent bonnes».