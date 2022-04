Cyclisme : Romain Bardet: «Je pense à Julian, mais aussi à tous ces cris humains»

Le Français a invité les coureurs au «respect» et à «réfléchir sur (leurs) responsabilités communes», lundi, au lendemain de la grave chute survenue dans Liège-Bastogne-Liège.

«Je pense à Julian mais aussi à tous ces gars lourdement touchés qui ont dû voir leur vie défiler quand, à plus de 70 km/h, le sifflement du peloton a fait place au chaos, au bruit du matériel qui explose et des cris humains qui surgissent», a déclaré Bardet sur son compte Twitter, le premier à porter secours à Alaphilippe.

L’Auvergnat, qui est apparu très marqué après l’arrivée par l’accident, s’est défendu de mettre en cause quiconque: «Je ne jette la pierre à personne, et ne détiens pas davantage la vérité. Simplement, on se donne corps et âme pour un sport, une passion de la course qui peut en un éclair virer au tragique et entraver la beauté du sport.»