Tour de Romandie: Romain Bardet vise le maillot jaune

«J’arrivais souvent en bout de course fin avril après avoir beaucoup couru en février et en mars, mais là j’ai changé mon plan, se réjouit Bardet. C’est pour moi une très belle épreuve, où il n’y a jamais de plat, mais bien équilibrée pour clore le début de saison», apprécie le grimpeur, qui se verrait bien endosser le maillot jaune ce samedi à Sion. «On va prendre étape après étape, sourit-il. Mais oui, après le chrono de vendredi, mon but est d’être devant à Thyon, c’est une belle ascension, pour voir où je me situe en montagne en prévision de juillet.»

ardet a déjà en tête ce Tour de France qu’il espère disputer cet été avec plus de liberté et moins de pression. «Quand on voit la manière dont ça roule depuis trois ans, c’est difficile d’être tout devant. Mais mon envie reste intacte de bien me comporter et de me montrer constant sur la plus grande course du monde.» En attendant, Romain Bardet devrait déjà être en vue aujourd’hui entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, où cette étape casse-pattes devrait correspondre à cette belle tête d’affiche.