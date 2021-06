Carnet noir : Romain Bouteille, cofondateur du Café de la Gare, n’est plus

Le comédien français avait fondé, avec Coluche, le célèbre café-théâtre parisien. ll est décédé lundi à l’âge de 84 ans.

Romain Bouteille (à droite) avait cofondé le Café de la Gare avec Coluche et avait réuni autour d’eux des acteurs comme Patrick Dewaere (au centre).

«Romain s’est éteint hier (lundi) dans la soirée à l’hôpital de Corbeil-Essonnes. Depuis quelque temps, il avait une insuffisance rénale. C’est une insuffisance respiratoire qui l’a emporté», a indiqué dans un message Saïda Churchill, elle-même comédienne et programmatrice culturelle de la ville d’Étampes (sud de Paris).

Né en 1937, Romain Bouteille fut une figure des débuts du café-théâtre en France. Hérault du théâtre libertaire et anarchiste, il a écrit une trentaine de pièces et de dizaines de sketches joués en troupe ou en solo. Comédien, Romain Bouteille a tourné aussi dans de nombreuses séries pour la télévision comme «Les Raisons verts» de Jean-Christophe Averty et «Les Saintes Chéries» de Jean Becker avec Micheline Presle.