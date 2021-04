Basketball - Romain Gaspoz: «Assumer le statut de favori n’est pas simple»

Les joueuses d’Elfic Fribourg et leur entraîneur Romain Gaspoz ont une nouvelle fois fait parler leur force. swiss.basketball.ch

C’est fait! En s’imposant 85-60 mercredi soir dans sa salle, Elfic Fribourg a cueilli la troisième victoire qu’il lui fallait face à Winterthour en finale de Swiss Basket League féminine. Le club fribourgeois récolte ainsi son troisième titre national consécutif, le tout sans avoir concédé la moindre défaite de toute la saison. Mais celle-ci ne sera parfaite que si l’équipe de Romain Gaspoz cueille une nouvelle victoire en finale de Coupe, le 8 mai prochain face à Genève.

L’entraîneur fribourgeois en est d’ailleurs bien conscient: «Il s’agira de ne pas relâcher la pression, tout en admettant une certaine forme de relâchement compréhensible, explique-t-il. Mais les joueuses m’ont demandé de pouvoir s’entraîner vendredi, c’est bon signe. Cela montre qu’elles veulent vraiment aller au bout de cette saison en conquérantes.»

D’ailleurs, s’il est une chose que les joueuses fribourgeoises ont prouvée cette saison, c’est qu’elles n’étaient pas du genre à se relâcher, justement. «On a évidemment un effectif de qualité, précise Romain Gaspoz. Mais assumer le statut de favori tout au long d’une saison n’est pas simple. Pour enchaîner les victoires, on doit être capable de combattre le relâchement, on doit aussi pouvoir mettre les égos de côté. Et cela, les filles l’ont remarquablement accompli tout au long du championnat. Je pense notamment à Marielle Giroud (ndlr: l’ancienne joueuse d’Hélios VS a été sacrée championne de Suisse pour la huitième fois consécutive).»

C’est reparti pour un tour européen!

On n’osera pas écrire que le titre d’Elfic Fribourg n’a représenté qu’une simple formalité. Mais la domination du club fribourgeois a cependant été incontestable. «C’est vrai, et j’en suis surtout content pour le club et ses dirigeants, qui ont connu des années de labeur, reprend Romain Gaspoz. Je suis fier d’avoir contribué à ramener le club à ce niveau.»

L’entraîneur fribourgeois tient aussi à remercier les autorités fribourgeoises, de la ville comme du canton: «On a tout à disposition. Un accès à la salle quasi illimité, un fitness, bref: des outils de travail exceptionnels. La clé de notre succès vient peut-être aussi de là.»

La suite pour Elfic Fribourg? Évidemment, continuer à régner sur le basket suisse féminin. Mais aussi confirmer sa belle épopée européenne de la saison écoulée (qualification pour les quarts de finale de l’EuroCup). «Tous les signaux sont au vert, explique Romain Gaspoz. On va donc repartir pour une nouvelle aventure européenne. C’est dans ce genre de matches qu’on apprend le plus. Le fait de ne pas être favori et de nous confronter à des équipes de top niveau européen nous permet de grandir.»

Et, conséquence logique, d’asseoir un peu plus la domination d’Elfic Fribourg au niveau helvétique. En espérant pouvoir fêter un nouveau titre dans une salle comble dans un an. «C’est vrai que le public nous a manqué, admet Romain Gaspoz. Mercredi soir, on aurait évidemment souhaité une salle un peu plus garnie pour fêter cet événement. Mais bon, quand on pense que les jeunes ne peuvent plus s’entraîner, on n’a pas trop le droit de se plaindre.»