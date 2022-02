IndyCar : Romain Grosjean: «Je vois grand, je veux sept podiums!»

La nouvelle saison d’IndyCar débute dimanche en Russie. Le natif de Genève se montre ambitieux et vise le titre.

«Impatient d’y être»

Plus de cinq mois après son terrible accident au GP de F1 de Bahreïn fin novembre 2020, dont il est ressorti miraculé mais brûlé aux mains et aux pieds, Grosjean a préféré entamer son nouveau virage IndyCar l’an dernier en évitant au maximum les courses sur circuits ovales, réputés pour leur dangerosité. Il en a toutefois couru une, le Gateway à Madison (Illinois), finissant 14e.

La F1, de l’histoire ancienne

Dominateur des essais libres

Car selon un sondage diligenté par l’IndyCar et effectué auprès de plus de 53.000 fans, pour moitié non-Américains, Grosjean est déjà le plus apprécié des pilotes, devant le Mexicain Pato O’Ward et le Brésilien Helio Castroneves.