Formule 1

Romain Grosjean trouve Hamilton bien trop payé

En marge du GP d’Autriche, le pilote franco-suisse a jugé «inadmissibles» les différences de salaire entre les pilotes de F1.

En sa qualité de président de l’association des pilotes de Formule 1, Romain Grosjean a lancé la saison avec une punchline qui fait déjà couler beaucoup d’encre. «Personnellement, je trouve inadmissible que Lewis Hamilton gagne plus de 40 millions de dollars par an, et d’autres pilotes 150’000 euros, pour faire le même travail», a-t-il déclaré en marge des essais du GP d’Autriche à Spielberg. Il n’en fallait pas moins pour déclencher une tempête de réactions sur les réseaux sociaux; les internautes s’empressant de souligner que la différence de palmarès entre les deux pilotes – six titres mondiaux contre zéro victoire en Grand Prix – valait bien quelques billets.