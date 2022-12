Hockey sur glace: Romain Loeffel reste dans les bons papiers du sélectionneur

À 31 ans, Romain Loeffel fait déjà partie des vétérans de la sélection. Le Chaux-de-Fonnier du CP Berne, qui se remettait d’une blessure au dos et n’avait pas été convoqué pour le rassemblement de novembre (Kar­jala Cup), espère faire bonne impression durant les trois matches agendés à Fribourg cette semaine: contre la Suède jeudi, la République tchèque samedi (les deux matches à 20 h 15) et la Finlande dimanche (13 h).

«Revenir à Fribourg, c’est toujours très spécial. J’y ai passé huit années (ndlr: il a commencé chez les juniors) et c’est ici que j’ai effectué mes débuts chez les professionnels.»

Dix francophones garnissent les rangs de la sélection, dont les Lémaniques Rod, Praplan, Le Coultre (Genève-Servette), Riat et Fuchs (Lausanne). Les trois gardiens, qui joueront chacun une partie, sont soit Fribourgeois (Descloux, Waeber) ou portent le maillot de Gottéron (Hughes).

Depuis le Mondial de 2017 à Paris, Loeffel figure dans les bons papiers du sélectionneur Patrick Fischer. Il n’a été «snobé» qu’à deux reprises: aux Mondiaux 2018 et 2022. Avec Loeffel, Fischer sait ce qu’il a sous la main: un défenseur polyvalent et un spécialiste du power play.

«En raison de mon profil, je reste toutefois tributaire des noms qui rejoignent l’équipe au Mondial en provenance de la NHL», remarque Loeffel. Barré par Roman Josi (Nashville) en 2018, puis par les présences de Janis Moser (Arizona) et Dean Kukan (ex-Columbus) cette année en Finlande, Loeffel espère être du voyage au CM 2023 en Lettonie. «J’aime jouer pour l’équipe nationale et je vais faire tout mon possible pour gagner ma place.»