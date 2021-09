Football - Romain Molina dénonce racisme et agressions sexuelles

Le viol d’une personne mineure cachée sous le tapis, des enquêtes bâclées et des mensonges: Romain Molina critique les faits et gestes d’une fédération qui aurait caché des scandales. Il a profité d’un live sur Space, sorte de réunion que permet désormais Twitter, pour discuter des différents dossiers qu’il a traités. Certaines parties sont déjà présentes sur Twitter ou sur des rediffusions Twitch.

En cause: un entraîneur qui envoyait des messages ambigus à des mineurs et une personne accusée d’amener certaines filles dans une résidence. Ces affaires avaient fait grand bruit en France. L’entraîneur a travaillé dans le milieu sportif pendant des années, même après les premières accusations. Une maman d’un joueur s’était interrogée sur la pertinence de mettre les joueurs nus pour la pesée. Quelques histoires plus tard, et l’entraîneur rebondit ailleurs - toujours avec ses diplômes d’entraîneur en poche. Il ne s’agit que d’un des cas dénoncés dans l’enquête de Romain Molina et Tariq Panja dans le New York Times.