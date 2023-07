luxe: Le probable bolide d’Abramovitch s’est fait remarquer à Genève

«Mes collègues ont vu Abramovitch hier», témoigne un lecteur-reporteur qui a également fait une photo du bolide. «La plaque d'immatriculation vaudoise et la couleur bleu foncé prouvent qu'il s'agit de sa voiture», poursuit-il. En effet, l’ homme de 56 ans a été aperçu à plusieurs reprises par le passé au volant d’une Maserati correspondant à ces caractéristiques.

Pour rappel, Roman Abramovitch avait plusieurs millions sur différents comptes à l'UBS, au moins jusqu'au début de la guerre en Ukraine. Et ce, bien avant que l'Office fédéral de la police (Fedpol) l'ait soupçonné de blanchiment d'argent dès 2018 et l'ait considéré comme un «risque pour la réputation de la Suisse». Depuis mars 2022, l’oligarque figure sur la liste des sanctions de l'UE. On lui reproche sa proximité avec président russe.