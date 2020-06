Pas de transfert

Roman Bürki va rester au Borussia Dortmund

Le gardien suisse et le directeur sportif du BVB se sont mis d’accord: le contrat qui les lie devrait être officiellement prolongé ces prochains jour.

C’est le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc qui a annoncé la nouvelle après la victoire in extremis du Borussia sur la pelouse de Fortuna Düsseldorf, samedi (1-0, but de Haaland à la 95e minute): «Nous avons mené de très bonnes discussions avec Roman, a-t-il dit. Nous sommes parvenus à un accord et nous allons finaliser la prolongation dans les prochains jours.»