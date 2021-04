Roman Josi n’a pas passé une soirée comme les autres, samedi. Auteur d’un assist sur l’ouverture du score lors de la victoire 3-0 des Nashville Predators sur la glace des Chicago Blackhawks, le défenseur bernois est ainsi devenu le meilleur pointeur helvétique de l’histoire en NHL. Avec ses 113 buts et ses 322 assists, il compte désormais 435 points inscrits dans la plus prestigieuse ligue du monde, soit un de plus que Mark Streit, retraité depuis l’automne 2017. A 30 ans, Roman Josi, capitaine et pilier des Predators, a tout pour donner des proportions plus larges à ce record dans les mois et années à venir.