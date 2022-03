Hockey sur glace – Roman Josi a prolongé sa séquence époustouflante

En 61 parties, Roman Josi comptabilise 18 buts et 59 assists.

Désigné «meilleur joueur de la semaine de NHL» lundi, Roman Josi (31 ans) a fait honneur à sa récompense quelques heures plus tard au Honda Center d'Anaheim où Nashville s’est imposé 3-6.Le défenseur bernois des Predators a ajouté deux coches à son impressionnante fiche saisonnière désormais riche de 77 points (18 buts et 59 assists) et 61 parties. Il a d’abord déjoué la vigilance du gardien américain John Gibson à la 17e minute pour signer le 1-1.