Hockey sur glace: Roman Josi atteint les 95 points et fait un pas de plus vers le trophée Norris

Roman Josi a ajouté deux points de plus à son impressionnante fiche statistique qui compte désormais… 95 points personnels cette saison: à Denver face aux Colorado Avalanche, le défenseur bernois a inscrit un but et une passe décisive lors de la victoire 5-4, après les tirs au but des Nashville Predators.

Le seul but de l’épreuve des penalties a été marqué par Matt Duchene, qui avait auparavant inscrit son 43e but de la saison avec les Predators sur une passe de Josi.

De son côté, Josi a marqué son 23e but de l’exercice (72 assists au total) et fait un pas de plus en direction du trophée Norris récompensant le meilleur arrière de la NHL: le Bernois a en tout cas remporté son duel à distance avec le défenseur de l’Avalanche Cale Makar (86 points), son principal concurrent pour le Norris. Makar avait ouvert la marque en supériorité numérique après 121 secondes (28e but de l’exercice), mais Josi a répondu avec deux points personnels et la deuxième étoile du match remporté par les Preds.