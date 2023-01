Hockey sur glace: Roman Josi bat Nico Hischier dans le championnat de NHL

A la Bridgestone Arena de Nashville, quatre patineurs helvétiques étaient en uniforme dans le duel entre les Predators et New Jersey (6-4). Un seul d’entre eux s’est inscrit au pointage: le défenseur bernois du club du Tennessee Roman Josi (32 ans), à l’origine du 4-3 attribué au centre ontarien Matt Duchene.

Le 20e point de Kurashev

Retour perdant de Malgin

Furieux combat de Moser

Dans sa Mullett Arena, Arizona a contraint St.Louis au mutisme (5-0). Et Janis Moser (22 ans) a livré (et perdu) un furieux combat à l'amorce de la troisième période contre l’ailier gauche ontarien des Blues Josh Leivo, plus grand et plus gros que lui.