NHL: Roman Josi bat Nico Hischier

Au Prudential Center du New Jersey, Nashville s’est emparé du deuxième point dans la prolongation grâce à une réussite du joueur de centre britano-colombien Ryan Johansen (3-4 ap).

Le but égalisateur, signé par l’attaquant finlandais Mikael Granlund, est tombé à 10 secondes du coup de klaxon.

Un but et un assist pour Fiala

Au Crypto.com Arena de Los Angeles, les Kings ont battu les Coyotes (5-3). L’ailier gauche saint-gallois Kevin Fiala (26 ans) a été à l’origine du 1-1 de l’équipe californienne, un goal attribué au centre slovène Anze Kopitar à la 14e minute en avantage numérique. Il a également inscrit le but de la sécurité (5-3) dans un filet désert à la 59e minute.

Le match a été plus compliqué pour le défenseur bernois de l’Arizona Janis Moser (22 ans), qui a dû se satisfaire d’un différentiel de -2.

Victoire surprise de Montréal

Quant à la surprise de la ronde, elle a été réalisée par le Canadien de Montréal, qui s’est imposé 1-2 au Saddledome de Calgary. Les buts des Habs ont été marqués par des jeunes plus que prometteurs, à savoir le premier choix overall du repêchage de 2022, l’ailier gauche slovaque Juraj Slafkovsky (18 ans), et l’ailier droit américain Cole Caufield (21 ans).