Hockey sur glace – Roman Josi continue sur sa lancée en NHL

Roman Josi est décidément en forme en ce début de championnat de NHL. Deux jours après avoir inscrit quatre points (un but et trois assists) lors de la victoire 5-2 des Nashville Predators contre Minnesota, le défenseur bernois s’est fendu de deux assists mardi soir, participant activement à la victoire de son équipe face aux San Jose Sharks (3-1). Il a offert le 1-0 à Matt Duchene à la 2e minute et le 2-0 à Filip Forsberg à la 33e. En sept matches, Josi a comptabilisé neuf points (dont trois buts).