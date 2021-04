Roman Josi (à gauche) et Jeremy Davies se congratulent après le succès de Nashville.

Devenu ce week-end le meilleur compteur suisse de l'histoire de la NHL, Roman Josi a inscrit dans la nuit de mardi à mercredi les 436e et 437e points de sa carrière lors du succès de Nashville à Detroit (3-2 tab). Le Bernois a très bien décalé Luke Kunin pour le but égalisateur au début du 3e tiers (1-1), puis a été impliqué sur la réussite de Mikael Granlund à moins de 4 minutes de la fin, permettant à la franchise du Tennessee d'éviter la défaite (2-2).

Lors des tirs au but, le capitaine des Predators a inscrit le pénalty décisif, offrant à son équipe un 8e succès en 9 matches. «Je ne m'entraîne pas beaucoup dans ce domaine, mais nous avons tous nos petits trucs dans ce genre de situation», a commenté sobrement le défenseur bernois.

Grâce à sa performance, Josi, décoré de la première étoile, devient le meilleur pointeur helvétique de la saison (4 buts et 20 assists), devançant Nino Nierderreiter (23 points). Le Grison est de son côté resté muet lors du succès 5-2 de Carolina contre les Florida Panthers. «El Nino», qui a bénéficié d'un temps de glace 16'06, a été crédité d'un bilan négatif (-2).

Les autres Suisses engagés ne se sont également pas illustrés. Philipp Kurashev et Pius Suter ont respectivement obtenu un bilan positif (+1) et neutre lors du succès 4-2 de Chicago contre Dallas. Dean Kukan était lui surnuméraire à l'occasion de la victoire de Columbus contre Tampa Bay, tout comme Jonas Siegenthaler, qui n'a pas participé au revers de Washington face aux Islanders de New York. A San Jose, Timo Meier, qui a patiné durant 17'33, a terminé la rencontre avec un bilan négatif (-1), alors que les Sharks ont été dominés 5-1 par Anaheim.