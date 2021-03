Hockey sur glace : Roman Josi égale le record de points de Mark Streit

En marquant face à Dallas, mardi soir en NHL, le défenseur des Nashville Predators a inscrit son 434e point en carrière en saison régulière.

Privé de Luca Sbisa mais avec un Roman Josi à nouveau décisif et auteur de son quatrième but de la saison, Nashville a engrangé une sixième victoire consécutive, mardi soir face à Dallas (3-2 ap). Le défenseur bernois (23’42 de jeu) a permis aux Predators d’égaliser en power play à la mi-match (30e 1-1), inscrivant du même coup son 434e point e n carrière en saison régulière (113 réussites, 321 assists) . De quoi égaler le total de référence pour un joueur suisse en NHL, réalisé par Mark Streit entre 2005 et 2018.

Pius Suter (16’38) et Philip Kurashev (11’16) n’ont pas marqué, mais ils ont également connu le succès, avec Chicago (2-1) contre les Hurricanes de Nino Niederreiter (16’08). Idem pour Dean Kukan (14’08) et Colombus, vainqueurs du champion en titre Tampa Bay (3-1), grâce notamment à un excellent Elvis Merzlikins (ex-Lugano) dans les cages (37 arrêts).

Montréal réussit son retour

Gaëtan Haas (12’31) et Edmonton ont quant à eux subi la loi de Montréal, qui revenait au jeu après une « pause-Covid » (4-0), alors que Nico Hischier (blessé) et Jonas Siegenthaler (surnuméraire) n’ont pas participé aux rencontres de leur équipe (victoire 5-4 après tirs aux buts de New Jersey contre Boston; succès 5-2 des New York Rangers face à Washington).