Roman Josi (30 ans) a été désigné «meilleur défenseur de NHL» par un jury de journalistes sélectionnés par la direction de la ligue professionnelle nord-américaine. Dans la nuit de lundi à mardi, le Bernois des Nashville Predators a en effet remporté le prestigieux Trophée Norris. L’ex-junior du SCB a récolté 1499 points alors que l’Américain des Washington Capitals John Carlson a terminé à la deuxième place avec 1267 points et que le podium a été complété par la Suédois du Tampa Bay Lightning Victor Hedman (820).

Le capitaine du club du Tennessee est le premier Suisse à décrocher un trophée individuel dans l’Histoire de la NHL. Lors de la saison régulière 2019-2020, Roman Josi a patiné à 69 reprises et connu sa campagne la plus productive dans le chapitre des buts (16), des assists (49) et, donc, des points (65). Des chiffres qui l’ont placé au deuxième rang parmi tous les défenseurs de ligue.