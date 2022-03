Hockey – Roman Josi encore un peu plus dans la légende

Le Bernois de 31 ans a offert deux assists lors de la victoire de Nashville contre Philadelphie (5-4), en NHL. Ses 80 et 81e points en 64 matches cette saison. Sur le rythme des plus grands.

Roman Josi est inarrêtable. AFP

Dans la nuit de dimanche à lundi, Roman Josi a fait du Roman Josi. Le capitaine des Predators a été aligné plus de 27 minutes et a offert deux passes décisives. De quoi récolter la 3e étoile de la rencontre, mais surtout devenir le 2e joueur de la franchise tennesséenne (fondée en 1998) à inscrire au moins 80 points en une saison dans la plus grande ligue du monde. Il a rejoint dans les livres d'histoire Paul Kariya, auteur de 31 buts et 54 assists lors de l'exercice 2005/2006.

Le Bernois est également le 3e défenseur en NHL à crever ce plafond depuis 16 ans, avec à ses côtés les superstars Brent Burns (83 points en 2018-2019) et Erik Karlsson (2015-2016). En remontant encore plus dans le temps, avec 81 unités au compteur en saison régulière entre 1995 et aujourd'hui, on remarque que le Suisse s’est assis à la table des légendes Brian Leetch (85 en 1995-96) et Ray Bourque (82 en 1995-96). Ça vous classe un homme.

Selon les projections, il devrait frôler le plateau des 100 points au terme de la saison régulière. Il reste sur un enchaînement absolument fou de 28 points inscrits lors de ses 13 dernières rencontres. La plus longue série en cours dans toute l'Amérique du Nord. «Je crois qu'il est juste important pour nous de bien jouer et de faire de bons matches, a-t-il déclaré. Même si nous avons gagné nos trois derniers matches, nous n'avions pas été bons. Nous l'avions emporté sur nos jeux de puissance. Mais à ce moment de la saison, il est juste important de gagner et revenir ainsi, jouer notre style... ça a été énorme aujourd'hui.»