NHL: Roman Josi dans l’Histoire des Nashville Predators

Crédité d’un but et d’une mention d’aide au United Center de Chicago, où Nashville s’est imposé 2-4 contre les Blackhawks, le défenseur bernois est devenu le meilleur compteur de la franchise du Tennessee. En 791 matches disputés en saison régulière, l’ancien junior du CP Berne a noirci 567 fois (147 goals, 420 assists) la feuille des compteurs.

C’est une coche de plus que le retraité américain David Legwand, un joueur de centre qui avait porté le maillot du HC Bâle en LNA durant le lock-out décrété en 2004/2005 et qui avait sué 956 fois dans l’uniforme des Preds.

Lié contractuellement jusqu’en 2028 avec l’équipe actuellement entraînée par John Hynes, Roman Josi aura probablement l’occasion de creuser un écart substantiel dans ce classement. En Illinois, le No 59 a inscrit le but de la victoire (2-3) à la 42e minute d’un somptueux tir du revers qui a surpris le gardien tchèque Petr Mrazek.

Cinq minutes plus tard, en avantage numérique, il a permis au joueur de centre américain Thomas Novak de marquer son premier goal de la campagne 2022/2023.

Plus tôt dans le duel, à la 10e minute, l’ailier droit grison Nino Niederreiter (30 ans) avait ouvert la marque pour récolter son 11e but avec Nashville.

New Jersey renoue avec la victoire

A la FLA Live Arena de Sunrise, New Jersey a mis fin à une série de six matches d’insuccès grâce à sa victoire contre les Panthers (2-4). Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (25 ans) a récolté une passe sur le game winning goal attribué au centre biélorusse Yegor Sharangovich.

Un point pour Suter

Dans sa Little Caesars Arena, Detroit a croqué Tampa Bay, vainqueur de la Coupe Stanley en 2020 et 2021, et finaliste en 2022 (7-4). Le centre zurichois Pius Suter (26 ans), qui n’a patiné que durant 12’18’’, a été à l’origine de la première réussite des Red Wings, propriété du défenseur finlandais Olli Maatta.