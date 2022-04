Hockey sur glace: NHL: Roman Josi envoie les Preds en play-off 

Roman Josi et les Nashville Predators disputeront les play-off.

Roman Josi et les Predators disputeront les play-off. Le capitaine de Nashville et sa franchise ont décroché le point nécessaire mardi lors de la réception de Calgary (défaite 5-4 ap) pour assurer leur place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

L’international suisse (25’13 de temps de jeu, bilan de -1) a pu se consoler du scénario frustrant de la rencontre – les Preds ont mené au score à trois reprises avant de concéder le 4-4 à 0’’1 de la fin du temps réglementaire – grâce à ses 22e but et 71e assist de l’exercice. À noter qu’il s’agissait, pour le Bernois, de sa 400e passe décisive en saison régulière.

Roman Josi n’est pas le seul Helvète à s’être illustré mardi sur les patinoires de NHL. Nino Niederreiter (15’58, 0) a délivré un assist – son 20e du championnat – lors de la victoire (3-4) des Carolina Hurricanes sur la glace des New York Rangers.

S’il n’a pas forcément brillé d’un point de vue individuel, Janis Moser (21’34, -1) a pu lever les bras avec Arizona. L’arrière formé à Bienne et les Coyotes sont allés gagner (3-5) à Minnesota, où Kevin Fiala est resté muet (20’48, -2).

Les autres représentants suisses engagés mardi dans les patinoires en NHL ont tous connu la défaite. Dean Kukan (16’44, -2) et les Columbus Blue Jackets se sont inclinés à Tampa Bay face au Lightning (4-1), Timo Meier (19’14, -2) et les San Jose Sharks sont tombés à domicile devant les Anaheim Ducks (2-5), alors que Pius Suter (19’47, -1) et les Detroit Red Wings ont perdu à Toronto contre les Leafs (3-0).