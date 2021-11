Hockey sur glace : Roman Josi est en feu

Le défenseur bernois des Nashville Predators a inscrit 2 buts et 2 assists, samedi soir en NHL face aux Coyotes de l’Arizona (4-1).

Getty Images via AFP

Roman Josi est en feu, en ce début de championnat. Le défenseur bernois de 31 ans (27’40 de jeu) a activement participé à la victoire des Nashville Predators face aux Coyotes de l’Arizona, samedi soir en NHL (4-1), en inscrivant deux buts et deux assists.

C’est la quatrième fois de sa carrière que l’international suisse comptabilise quatre points au sein d’une même rencontre. Et la deuxième fois de la saison déjà, en 15 matches. « Je n’aimerais pas devoir défendre contre lui » , a déclaré son coéquipier finlandais Eeli Tolvanen samedi soir.

On parle pourtant d’un défenseur. Mais de celui qui a pris la tête du classement des compteurs chez les défenseurs de NHL (6 buts, 10 assists). « Je me sens bien cette saison, s’est réjoui Roman Josi en conférence de presse. C’est difficile de comparer, mais l’année passée je n’étais pas satisfait. Et je savais que j’étais capable d’évoluer à un autre niveau. »