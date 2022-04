Hockey sur glace : Roman Josi et Nashville joueront à Berne

Quatre franchises de NHL viendront lancer leur saison 2022/23 en Europe. Les Predators joueront en match de préparation contre le CP Berne, le 3 octobre à la PostFinance Arena.

Roman Josi, considéré comme un des meilleurs défenseurs du monde, sera de retour à Berne en octobre prochain, avec son club des Nashville Predators. Josi - qui en est cette saison à 89 points en 75 parties – et ses coéquipiers affronteront en effet le CP Berne le 3 octobre prochain à la PostFinance Arena, dans le cadre des NHL Global Series 2022.

La NHL et l’Association des joueurs de NHL ont en effet convenu d’un accord ce jeudi. Pour la neuvième fois, des clubs de NHL viendront en effet disputer des matches de championnat en Europe. Les Nashville Predators lanceront leur championnat contre les San Jose Sharks de Timo Meier, les 7 et 8 octobre à Prague. Pour sa part, le Colorado Avalanche aura joué contre les Columbus Blue Jackets du défenseur Dean Kukan, les 4 et 5 octobre à Tampere (Finlande).