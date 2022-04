Hockey sur glace : Roman Josi marque encore et entre un peu plus dans la légende

Roman Josi compte désormais 21 buts et 69 assists en 76 matches cette saison. USA TODAY Sports

Incroyable Roman Josi! Le défenseur bernois est devenu dans la nuit de samedi à dimanche le premier défenseur de NHL à atteindre la barre des 90 points depuis Ray Bourque lors de l’exercice 93/94. Le capitaine des Preds a réduit le score à 2-1 face au Lightning d’un tir du poignet en supériorité numérique, lors de la défaite 6-2 de Nashville à Tampa.

Des statistiques qui n’ont pas forcément réjoui le principal intéressé. «Je n’y pense pas du tout, a commenté Josi après la partie. Nous sommes en course pour les séries éliminatoires et nous n’avons pas été bons ce soir. Un jour, je regarderai en arrière et je serai heureux. Mais maintenant, ce qui prime, c’est la déception quant à notre niveau de jeu. Nous devons tourner la page très rapidement. C’est la dernière ligne droite, chaque match est capital».

Au classement, Nashville est 4e de la Division Centrale, à égalité de points avec les Stars de Dallas dans la lutte pour une place en play-off. Une réaction est attendue dans la nuit de dimanche à lundi face au Wild de Minnesota de Kevin Fiala. Un superbe duel entre les deux Suisses qui évoluent sur un nuage cette saison. «Chaque fois que nous sommes passés à travers comme ce soir, nous avons bien réagi jusqu’à présent cette année», a prévenu le capitaine des Preds.

Meier joueur de l’année

Mais Josi et Fiala ne sont pas les seuls joueurs au passeport rouge à croix blanche à briller en NHL. Nico Hischier, Nino Niederreiter, Timo Meier et Janis Moser ont tous allumé la lampe dans la nuit de samedi à dimanche.

Meier a été crédité d’un assist et d’un but lors de la victoire de San Jose contre Chicago (4-1). Décoré de la 2e étoile, l’ailier saint-gallois, qui comptabilise désormais 32 réussites et 50 mentions d’assistance, a également été décrété «joueur de la saison 21/22 des Sharks» par les médias. Une récompense qu’il avait déjà obtenue lors de l’exercice 19/20. Côté Blackhawks, Philipp Kurashev a patiné durant près de 16 minutes, sans inscrire son nom à la feuille de statistiques.

Hischier: «Nous n’aurions pas dû paniquer»

Dans le duel entre Nico Hischier et Nino Niederreiter, la victoire est revenue aux Hurricanes, leaders de la Division Métropolitaine (2-3 ap). Grâce à son 21e but (38 assists), le centre valaisan des Devils, décoré de la 3e étoile, avait pourtant permis à son équipe de prendre deux longueurs d’avance au début du 3e tiers. Mais Carolina est parvenu à renverser la vapeur, l’ailier grison envoyant les deux équipes en prolongation à moins de deux minutes de la 3e sirène. «El Nino» a fait trembler les filets à 24 reprises cette saison, pourtant son total de points à 43. «Nous avons disputé un match solide et ne leur avons pas donné grand-chose, a analysé Hischier. Ils ont poussé jusqu’à la fin, mais nous n’aurions pas dû paniquer. Il faut jouer plus intelligemment. À nous d’en tirer les leçons.»

Un 4e but pour Moser

Le défenseur soleurois Janis Moser, qui a inscrit son 14e point en NHL, n’a pas pu empêcher la défaite des Coyotes de l’Arizona face aux Blues de St.Louis. La lanterne rouge de la Division Centrale a pourtant bien résisté face au 3e du classement, ne s’inclinant qu’après 30 secondes de prolongation (4-5). Menés de trois longueurs à l’entame de l’ultime période, les Coyotes sont parvenus à rétablir la parité, l’ancien joueur du HC Bienne égalisant d’un tir sur réception.