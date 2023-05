Hockey sur glace: Roman Josi ne viendra pas renforcer l’équipe de Suisse 

Malgin et Niederreiter du voyage

Patrick Fischer n’aura probablement que quatre renforts de NHL sous la main cette année: Niederreiter et Malgin en attaque, ainsi que les deux défenseurs Janis Moser (Arizona Coyotes) et Tim Berni (Columbus Blue Jackets). A moins que les New Jersey Devils, où évoluent quatre Suisses (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid) ne se fassent très prochainement éliminer des play-off.