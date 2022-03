Hockey sur glace – Roman Josi n’en finit pas d’empiler les points

Les autres joueurs suisses ne sont pas demeurés en reste samedi soir. Nico Hischier a ainsi inscrit un but et délivré un assist sur la glace des Edmonton Oilers. Mais les New Jersey Devils, qui menaient 3-2 à la 44e grâce au but du Haut-Valaisan, se sont effondrés après coup et se sont inclinés 3-6.