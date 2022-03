Hockey sur glace – Roman Josi offre quatre des huit buts de son équipe!

Tous les autres Suisses engagés samedi soir ont connu la défaite. Dean Kukan (21’47’’/+2) et les Columbus Blue Jackets se sont inclinés à domicile face aux Boston Bruins (4-5 après une séance de «shoot-out»), Pius Suter (14’39’’/-1) et les Detroit Red Wings ont perdu 6-2 sur la glace des Florida Panthers, Janis Moser (15’26’’/-1) et les Ottawa Senators se sont plantés sur la glace des Arizona Coyotes (5-8), enfin Philipp Kurashev (10’32’’/0) et les Chicago Blackhawks se sont inclinés d’un but à Philadelphie (3-4).