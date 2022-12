Hockey sur glace : Roman Josi porte encore Nashville vers la victoire

Le défenseur bernois s’est montré décisif pour la troisième sortie consécutive. Il a inscrit un but et délivré un assist dans le succès contre les New York Islanders (4-1).

En pleine forme, Roman Josi totalise 20 points (6 buts, 14 assists) en NHL cette saison. Getty

Quand Roman Josi va, Nashville va! Contre les New York Islanders, dans la nuit de vendredi à samedi, le défenseur bernois a noirci la feuille de stats, comme face à New Jersey (4-3 ap.) et Anaheim (2-1 ap.). Et les Predators ont enchaîné une troisième victoire de suite (4-1).

En un peu plus de 24 minutes passées sur la glace, Josi a inscrit un but - celui du 2-0 - et délivré un assist.

Le quadruple All-Star et meilleur défenseur de la Ligue en 2020 est dans une forme étincelante: il totalise 10 points sur ses 7 dernières sorties (3 buts, 7 assists). Ce qui lui permet de se rapprocher de David Legwand, meilleur pointeur de l’histoire des Predators (566 points), dont il n’est plus qu’à quatre unités.

De son côté, Nino Niederreiter est resté muet. L’ailier grison a terminé avec un différentiel de +1, pour un temps de glace de 14’30’’.

Les résultats NHL. Les matches de vendredi. New York Rangers - Ottawa Senators 2-3 ap. New York Islanders - Nashville Predators 1-4 Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets 1-4