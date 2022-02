Hockey sur glace – Roman Josi seul Suisse à marquer un point en NHL

Les New Jersey Devils se sont fait fesser sur leur patinoire par les Toronto Maple Leafs, qui se sont imposés 7-1! Rien n’est allé pour l’équipe de l’attaquant valaisan Nico Hischier (16’34’’ de temps de jeu/différentiel de -2) et du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (19’20’’/-2). Le gardien bernois de 21 ans Akira Schmid est entré en jeu pour le troisième tiers-temps: il a remplacé Jon Gillies alors que le score était déjà de 6-0, et a retenu 7 des 8 envois qui lui ont été adressés.