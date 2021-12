Hockey sur glace – Roman Josi soumis au protocole Covid-19 de la NHL

Le défenseur bernois est donc en isolement, à l’instar de 137 autres joueurs et 16 membres des staffs techniques de clubs de la ligue professionnelle nord-américaine. Mardi matin, 29 des 32 formations du Circuit Bettman avaient au moins un hockeyeur tenu à l’écart du jeu. Les organisations les plus touchées sont les Toronto Maple Leafs (10 cas), le Canadien de Montréal (9) les Detroit Red Wings (8) et les Dallas Stars (8).

Trois duels sont à l’affiche, dont le remake de la finale de 2021 entre le Tampa Bay Lightning et le Canadien de Montréal. En raison des blessures et du protocole Covid-19, le club de la métropole québécoise ne compte plus que quatre professionnels dont le salaire annuel est supérieur à un million de dollars américains. Et que cinq qui avaient pris part a u cinquième et dernier de la finale au mois de juillet 2021.