Suisse : Romande Energie excelle malgré des conditions difficiles

Le groupe a vu son chiffre d’affaires net augmenter de 9,8% à 323,7 millions de francs au 1er semestre, dépassant ainsi pour la première fois la barre des 300 millions.

Le groupe s’attend à des effets négatifs au second semestre mais estime avoir la capacité de résister.

Romande Energie a signé de solides résultats semestriels malgré un contexte difficile, surtout dans le développement des services énergétiques. Le groupe s’attend à des effets négatifs au second semestre au niveau de la performance opérationnelle, mais estime avoir la capacité de résister, selon un communiqué paru jeudi.

Dans la période sous revue, le chiffre d’affaires net s’est hissé de 9,8% à 323,7 millions de francs, «dépassant pour la première fois la barre des 300 millions sous les effets conjugués d’une cession de parcelles immobilières à Morges, d’activités sur les marchés de gros et de l’acquisition d’un parc solaire en France».

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 37,8% à 44,7 millions de francs et le résultat avant amortissements, intérêts et impôts (Ebitda) a progressé de 24,1% à 79,5 millions.