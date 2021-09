Électricité : Romande Énergie va créer 250 emplois d'ici à 2026

Premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, la société a annoncé jeudi vouloir investir 1,4 milliard de francs pour réduire ses émissions de CO2 et celles de ses clients.

250 emplois créés

Ce programme nécessitera un investissement de 1,4 milliard de francs d’ici à 2026, dont environ 1 milliard pour des investissements de croissance et le reste pour la modernisation du réseau et l’optimisation des installations de production. La société prévoit ainsi de créer plus de 250 emplois à plein temps d’ici à 2026 pour accompagner cette transition énergétique. Ce repositionnement stratégique doit permettre au groupe de «poursuivre son développement et sa croissance de manière pérenne et diversifiée.» Le groupe a par ailleurs communiqué avoir réalisé un chiffre d’affaires de 299 millions au premier semestre, en hausse de 10% sur un an, pour un bénéfice net de 48,3 millions.