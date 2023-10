Cancer du sein: les Romands ont dégusté 25’000 caracs roses

50 centimes par carac vendu seront reversés à OSE Thérapies. Cette association à but non lucratif accompagne à travers des activités adaptées les personnes atteintes d’un cancer. Le projet «un carac pour la bonne cause» avait été lancé en 2022 par Mélanie Tanner, devenue bénévole chez OSE Thérapies suite à un cancer du sein. Trois confiseries lausannoises avaient alors soutenu la première édition.

Cette année, OSE Thérapies a bénéficié du soutien de l’Association Romande des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs (ARABPC), ainsi que de celui des humoristes Cuche et Barbezat, ambassadeurs du pain et du chocolat 2023. Cette pâtisserie rose représentant un sein, forme de clin d’œil gourmand et décalé face à la maladie, a séduit des milliers d’amateurs de chocolat. Dès les premiers jours, les boulangeries-pâtisseries-confiseries ont été surprises par le fort engouement et l’enthousiasme de leur clientèle touchée par la cause de manière directe ou indirecte.