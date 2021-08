Geneva Pride - Romands et Zurichois unis pour une Pride militante

Face à ce tournant historique, la communauté LGBTQIA+ s’est fortement mobilisée en Suisse romande, mais pas que... «On a vraiment une belle synergie entre les Prides dans tout le pays. La Pride Zurich sera présente à la Marche des fiertés et nous militerons à leurs côtés le 4 septembre», se réjouit Xavier Lavatelli, coprésident de l’association. Les organisateurs du traditionnel défilé, qui partira du q uai Wilson à destination de la place de Neuve samedi 11 septembre, s’attendent d’ailleurs à une forte affluence. « Avec une soixantaine d’associations inscrites, on devrait atteindre le même nombre de participants qu’en 2019, soit 35 ’000 à 40’000 personnes. »

Line up 100% féminin et concerné

Objectif: se faire entendre. « On veut visibiliser la communauté transgenre et intersexe, qui a beaucoup souffert durant la période Covid. Tambour, sifflet … O n va demander au public de faire un maximum de bruit . » Outre cet événement phare, u n village pouvant accueillir jusqu’à 6000 personnes prendra place durant quatre jours au parc des Bastions.

Concerts, débats, ateliers, tables rondes ou encore performances artistiques sont au programme, liste Cléa Minerba, responsable culturelle de l’événement. «L’idée est de s’amuser tout en ayant une réflexion sur la société d’aujourdhui.» Et cela passe aussi par des soirées organisées dans des clubs genevois, ajoute Daphné Villet. «Nous voulons que le monde de la nuit soit plus inclusif et apprenne à accueillir notre communauté. Notre line up est d’ailleurs 100% féminin et concerné samedi soir.»