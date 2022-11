Qatar 2022: Romario à Neymar: «On ne doit rien à personne»

Neymar et les Coupes du monde n’ont pas toujours été une histoire d’amour. Le Brésilien s’est fracturé une vertèbre lors d’un contact avec le Colombien Camilo Zuniga en 2014, puis était devenu la cible de railleries après ses simulations et exagérations de fautes en 2018. Autant dire qu’en 2022, le prodige du PSG est attendu de pied ferme.

Si bien que Romario, grande star du Brésil - et surtout de 1994 - lui a écrit une lettre ouverte. «Le moment arrive, tu vois? Celui qui sépare les garçons des hommes», commence-t-il dans le message paru sur le site «The Player’s Tribune». Il affirme que le Mondial s’entoure de beaucoup de critiques, de plaintes, de lamentations et de bêtises «de personnes dont le travail est de donner leur opinion sur la vie et la carrière des autres.» Or, lui comme Neymar ne devraient pas les écouter.