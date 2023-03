Rome veut soutenir la Tunisie pour éviter une «vague migratoire»

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a appelé, vendredi, à Bruxelles, à soutenir la Tunisie, confrontée à une grave crise financière, sous peine de «déclencher une vague migratoire sans précédent» vers l’Europe. «J’ai abordé le thème devant le Conseil européen, car tout le monde n’a peut-être pas conscience des risques posés par la situation en Tunisie et de la nécessité de soutenir la stabilité dans un pays qui a de gros problèmes financiers», a-t-elle affirmé à la presse, précisant en avoir parlé au cours de la rencontre bilatérale avec le président français, Emmanuel Macron.

Risque d’«effondrement» rejeté par Tunis

Elle a aussi abordé la situation dans le pays du Maghreb avec le commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni, qui «se rendra là-bas dans les prochains jours». «Un travail au niveau diplomatique doit être fait pour convaincre les deux parties, le Fonds monétaire international et le gouvernement tunisien, de conclure un accord pour stabiliser financièrement la région», a-t-elle souligné.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a aussi averti, lundi, que la situation en Tunisie était «très dangereuse», évoquant même un risque d’«effondrement» de l’État, susceptible de «provoquer des flux migratoires vers l’UE et d’entraîner une instabilité dans la région» du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Une analyse qualifiée de «disproportionnée» et rejetée par Tunis.