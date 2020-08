Coronavirus L’Italie repasse la barre des 1000 cas par jour

Plus de 1000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Italie au cours des dernières 24 heures. Il s’agit d’un nouveau pic de contaminations depuis le 12 mai, ont annoncé ce samedi les autorités sanitaires.

Rome et sa région ont enregistré un «nombre record» de nouveaux cas entre vendredi et samedi.

Les régions enregistrant le plus de nouveaux cas sont le Latium (région de Rome, +215), la Lombardie (région de Milan, +185) et la région de Venise (nord-est, +160).

«Nombre record» au Latium

«61% (de ces nouveaux cas) sont liés à des retours de vacances», a-t-il souligné, et plus spécifiquement 45% (97 cas) concernent des retours de Sardaigne (sud), qui avait été épargnée par la première vague du virus mais où les allées et venues de touristes et fêtards peu précautionneux ont contribué à la diffusion du virus.