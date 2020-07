Italie

Rome immobilise un navire humanitaire

Le Sea Watch 3 doit rester à quai pour une durée indéterminée. Des irrégularités techniques ont été constatées, selon les autorités.

Les autorités italiennes ont annoncé l'immobilisation en Sicile du navire humanitaire Sea Watch 3 de l'ONG allemande Sea Watch, en raison d’«irrégularités de nature technique et opérationnelle».

Le Sea Watch 3 avait secouru 209 migrants en Méditerranée dans la seconde moitié de juin au cours de trois opérations distinctes et avait reçu l'autorisation des autorités italiennes de les débarquer à Porto Empedocle, en Sicile.

«L'inspection a mis en lumière diverses irrégularités de nature technique et opérationnelle à même de compromettre non seulement la sécurité de l'embarcation et de son équipage mais aussi celle des personnes qui ont été ou qui pourraient être récupérées à bord», lors des opérations de secours, ajoute le communiqué.