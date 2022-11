Italie: Rome rêve d'un pont entre la Sicile et le reste du pays

Sicile : Le gouvernement italien veut ressusciter le pont de Messine

Le nouveau gouvernement italien, dirigé par Giorgia Meloni, compte ressusciter le chantier pharaonique du pont sur le détroit de Messine, reliant la Sicile à l’Italie continentale, qui avait été enterré en 2011 par l’exécutif de Silvio Berlusconi. À l’initiative du ministre des Transports et des Infrastructures, Matteo Salvini, le Conseil des ministres a approuvé, lundi soir, la réactivation de la société Stretto di Messina (Détroit de Messine), chargée de la réalisation du projet et mise en liquidation en 2013.

«Il ne s’agit pas d’une infrastructure sicilienne ou calabraise», mais ce pont «peut et doit être un joyau au niveau planétaire», avait déclaré Matteo Salvini, mercredi, lors d’une conférence en ligne consacrée à ce sujet. «Techniquement, ce ne sera pas facile, le plan économique et financier doit être revu et le projet actualisé», a-t-il déclaré, estimant que les travaux pourraient commencer dans deux ans. Parmi les options sur la table, le dirigeant de la Ligue a cité la reprise de l’ancien projet ou le lancement d’un nouvel appel d’offres.