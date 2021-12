Football : Rome se relance dans la course à l’Europe

Après deux défaites en championnat, les Romains sont venus à bout de la Spezia, lundi soir.

Roger Ibanez (de face) vient de marquer le deuxième but pour Rome.

Après deux défaites en championnat, l’AS Rome s’est relancé dans la course à l’Europe lundi soir en dominant la Spezia 2 à 0 lors du match de clôture de la 17e journée de la Serie A.

Les joueurs de José Mourinho grimpent à la sixième place (28 unités) à égalité de points avec la Juventus, tenue en échec à Venise samedi (1-1) et à deux points de la Fiorentina (5e), victorieux devant la Salernitana (4-0).

L’Anglais Chris Smalling (6e) et le Brésilien Roger Ibanez (53e) ont permis aux Romains de sceller leur première victoire depuis deux matches et des défaites concédées à Bologne et contre le champion en titre l’Inter Milan.